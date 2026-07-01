Cel mai mare dezvoltator imobiliar din Moldova cumpără clădirea Kentford pentru 248 milioane de lei.

Una dintre cele mai mari tranzacții de pe piața de capital din Moldova a fost înregistrată pe 26 iunie, când 87,73% din acțiunile Kentford Capital Corporation au fost transferate pe segmentul extrabursier al pieței de capital.

Potrivit datelor publicate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), pachetul majoritar, format din 33.856 de acțiuni, cu o valoare nominală de 1.000 de lei fiecare, a fost vândut în cadrul a două tranzacții de vânzare-cumpărare la prețul de 7.335,82 lei pentru o acțiune. Valoarea totală a operațiunii s-a ridicat la 248,36 milioane de lei, transmite bani.md.

Deși raportările CNPF nu indică identitatea cumpărătorului și a vânzătorului, tranzacția vine în contextul în care dezvoltatorul imobiliar Inamstro SRL a notificat anterior Consiliul Concurenței cu privire la intenția de a prelua controlul asupra Kentford Capital Corporation.

Inamstro este unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Republica Moldova și este controlat de Nicolae Ionichi (30%), Vitalie Verejan (35%) și Veronica Verejan (35%).

La rândul său, Kentford Capital Corporation este compania care administrează clădirea de oficii Kentford din Chișinău. Societatea pe acțiuni de tip închis este asociată în spațiul public cu femeia de afaceri din Grecia Mariana Zisi, care ocupă funcția de secretar executiv al companiei și este, totodată, cel mai mare acționar al EuroCreditBank.

Anterior, Consiliul Concurenței a anunțat că analizează operațiunea de concentrare economică și a identificat îngrijorări concurențiale preliminare. Autoritatea urmează să stabilească dacă tranzacția ar putea afecta concurența pe piața dezvoltării și comercializării bunurilor imobile, precum și pe piața închirierii spațiilor de birouri din municipiul Chișinău.