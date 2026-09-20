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20 Septembrie 2026, 16:30
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Ceban: „Moldovagaz” Intenționează să intre pe piața energiei electrice

„Moldovagaz” își poate extinde activitatea dincolo de sectorul gazelor naturale și poate investi inclusiv în producerea energiei electrice.

Ceban: „Moldovagaz” intenționează să intre pe piața energiei electrice.
Ceban: „Moldovagaz” intenționează să intre pe piața energiei electrice.

Directorul companiei, Vadim Ceban, a declarat că „Moldovagaz” trebuie să rămână o companie de infrastructură, dar să se transforme treptat într-un jucător energetic cu activitate mai diversificată. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat lui Veaceslav Cunev, relatează bani.md

„«Moldovagaz» va rămâne și trebuie să rămână o companie de infrastructură. Trebuie să obținem rețelele. «Moldovagaz» poate deveni o companie energetică, poate investi în producerea energiei electrice”, a declarat Ceban.

Potrivit acestuia, „Moldovagaz” are deja proiecte în domeniul energiei regenerabile și este examinată, de asemenea, posibilitatea dezvoltării capacităților de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale. Astfel de centrale electrice ar putea fi utilizate inclusiv pentru echilibrarea sistemului electroenergetic, în condițiile creșterii ponderii surselor regenerabile de energie.

O altă direcție de care intenționează să se ocupe compania este modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor. „Moldovagaz” planifică să extindă utilizarea sistemelor de telemetrie și telemecanică, precum și a tehnologiilor de tip Smart Energy.

Unul dintre proiecte prevede instalarea de module radio pe contoarele de gaze. Acestea vor permite transmiterea automată a datelor privind consumul către sistemul de evidență, eliminând necesitatea citirii manuale a indicilor și accesului controlorilor în locuințele consumatorilor.

Ceban susține că dezvoltarea acestui sistem a dat, de asemenea, un impuls producției locale. Dacă anterior modulele electronice erau importate, în prezent o parte dintre componente este produsă și asamblată în Republica Moldova. Directorul „Moldovagaz” consideră că există potențial și pentru exportul acestui echipament.

Compania intenționează să extindă utilizarea modulelor radio în municipiul Chișinău în următorii circa trei ani. Totuși, realizarea proiectului va depinde de obținerea aprobărilor necesare din partea acționarilor și a autorității de reglementare.

Digitalizarea contoarelor poate deveni importantă și în contextul discuțiilor privind introducerea unor cote diferențiate de TVA la gazele naturale, în funcție de volumul consumului. Potrivit lui Ceban, transmiterea automată a indicilor va permite determinarea exactă a consumului pentru fiecare lună și, respectiv, aplicarea corectă a eventualelor facilități fiscale.

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