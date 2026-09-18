Ceban: Energocom are motive să solicite majorarea tarifului la gaz.

Tariful la gaz pentru consumatorii casnici ar putea crește din nou în octombrie, după ce prețurile pe piața europeană au crescut semnificativ în ultimele săptămâni.

Șeful „Moldovagaz”, Vadim Ceban, consideră că Energocom are motive să depună o cerere pentru o nouă ajustare a tarifului, scrie bani.md.

„Nu cred că vor exista probleme cu gazul în această iarnă, problema este prețul. Prețul gazelor naturale, în doar câteva săptămâni, comparativ cu cel luat în calcul de ANRE la 1 septembrie, a crescut de la circa 600 de euro la peste 800 de euro și ne apropiem de nivelul de 900 de euro. Acesta va deveni principalul factor care va determina necesitatea revizuirii tarifelor”, a declarat Vadim Ceban la postul N4.

Potrivit acestuia, presiunea asupra tarifului ar putea persista și în lunile de iarnă, deoarece cotațiile la gazele cu livrare în următoarele luni nu indică, deocamdată, o scădere. Totuși, există o soluție care ar putea atenua consecințele scumpirii pentru consumatorii casnici — utilizarea rezervei strategice de gaze, susține șeful „Moldovagaz”.

„Energocom are toate motivele să depună în octombrie o cerere de majorare a tarifului. Dar există și o variantă pe care Energocom, ANRE și Guvernul ar putea-o examina, dacă această situație poate fi considerată excepțională, pentru a atenua acest șoc de preț”, a spus Ceban.

Este vorba despre aproximativ 50 de milioane de metri cubi de gaze, achiziționate anterior la prețuri semnificativ mai mici.

„Acest volum nu este atât de mare, însă dacă îl vom utiliza acum în loc să cumpărăm gaze mai scumpe, putem economisi până la un miliard de lei pentru întreaga iarnă. Acest lucru ar putea tempera creșterea sau ar face majorarea mai puțin semnificativă”, a declarat Vadim Ceban.

Șeful „Moldovagaz” susține că gazele din rezervă au fost deja achitate și pot fi utilizate acum, iar ulterior stocurile pot fi completate prin noi achiziții.

„Dacă vorbim despre tarife și despre cum poate fi atenuată majorarea lor pentru consumatorii casnici, aceasta este o soluție care nu va afecta alte resurse. Acest gaz a fost deja achitat și poate fi utilizat acum, iar apoi poate fi înlocuit prin noi achiziții în ianuarie-februarie”, a adăugat Ceban.

Amintim că, de la 1 septembrie 2026, consumatorii casnici plătesc pentru gazele naturale 20,30 lei pentru un metru cub, inclusiv TVA.