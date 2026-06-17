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logos.press.md logologos
17 Iunie 2026, 11:56
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Câștigul de capital obținut din vânzarea locuinței va fi impozitat

Câștigul de capital obținut din vânzarea locuinței principale nu va fi impozitat cu impozitul pe venit numai dacă valoarea acestuia nu depășește un milion de lei.

Câștigul de capital obținut din vânzarea locuinței va fi impozitat.
Câștigul de capital obținut din vânzarea locuinței va fi impozitat.

În cazul în care se depășește această limită, suma va fi impozitată cu impozitul pe venit la o cotă de 15%.

Această modificare este propusă în cadrul proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, elaborat de Ministerul Finanțelor. Documentul a fost făcut public pentru consultări, informează logos-pres.md.

Reamintim că, în prezent, suma câștigului de capital obținut în urma vânzării, schimbului sau altei forme de cesiune a locuinței principale este complet scutită de impozitul pe venit. Totodată, aceasta trebuie să îndeplinească anumite condiții (3 ani de locuit în ea și altele).

Amendamentele propuse prevăd și modificarea modului de determinare a bazei valorice a activelor de capital.

În acest sens, se propune anularea prevederii în vigoare conform căreia suma câștigului de capital este impozitată în proporție de 50% în cazul locuințelor secundare. Din 2027, acest câștig va fi impozitat cu o cotă de 15% din suma excedentară.

De precizat, de asemenea, că nu sunt supuse impozitării bunurile primite de persoanele fizice de la rudele de gradul întâi și soți sub formă de donație.

La încheierea unui contract de donație între soți, baza de impozitare a bunului, în cazul unei înstrăinări ulterioare a acestuia, va fi determinată pe baza valorii sale la momentul donației.

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