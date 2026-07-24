Carburanții se vor scumpi în weekend: Prețurile vor depăși 30 de lei.

În weekend șoferii vor plăti mai mult pentru combustibil.

Potrivit informațiilor, în perioada 25-27 iulie prețul atât al benzinei, cât și al motorinei va depăși pragul de 30 de lei pe litru, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile prețuri maxime, în contextul creșterii cotațiilor pe piața mondială, cauzată de agravarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Prețul maxim pentru un litru de benzină AI-95 va fi de 30,16 lei, cu 27 de bani mai mult decât cel actual.

Motorina standard se va scumpi cu 49 de bani — până la 30,29 lei pe litru.

Potrivit ANRE, creșterea prețurilor este legată de perturbările în transporturile maritime prin Strâmtoarea Ormuz — una dintre cele mai importante rute mondiale de export a petrolului.

„Perturbările în transporturile maritime prin Strâmtoarea Ormuz au dus la creșterea cotațiilor mondiale ale produselor petroliere, ceea ce influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă”, au menționat reprezentanții ANRE.

Instituția a precizat că, după reluarea acțiunilor militare în Iran, prețul petrolului marca Brent a crescut până la 100 de dolari pe baril. Potrivit Reuters, aceasta reprezintă o creștere cu 27 de dolari, sau 37%, față de nivelul anterior.

Totodată, cotațiile Platts au crescut cu 15,7% pentru benzină și cu 20,6% pentru motorină. Aceste modificări se reflectă direct în prețurile din Moldova, care depinde în totalitate de importul produselor petroliere.

„Pentru că Republica Moldova depinde în totalitate de importul produselor petroliere, aceste fluctuații externe influențează și nivelul prețurilor de retail pe piața internă”, au subliniat reprezentanții ANRE.

Agenția a asigurat că va continua să monitorizeze situația pe piețele internaționale ale petrolului și a menționat că mecanismul actual de formare a prețurilor este transparent și asigură stabilirea corectă a costului combustibilului la stațiile PECO.