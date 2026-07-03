Carburanții se scumpesc din nou în weekend.

ANRE a stabilit noi prețuri maxime la carburanți, valabile în perioada 4-6 iulie.

Astfel, benzina se va scumpi cu 5 bani și va costa 27,87 lei pe litru, iar prețul motorinei va crește cu 13 bani, până la 24,92 lei pe litru.

Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.

ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților.