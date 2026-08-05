Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri aprobate de ANRE.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noua valoare maximă a prețului la benzină și motorină, care va fi valabilă începând cu 6 august.

Potrivit ANRE, prețul maxim pentru benzina cu cifra octanică 95 va fi de 30 de lei 48 de bani (cu 19 bani mai puțin) pentru un litru, iar pentru motorină - 32,66 lei (cu 16 bani mai puțin) pentru un litru.

Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, pe fondul regimului de alertă sporită în sectorul energetic.

Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul al prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pentru un litru, precum și vor introduce măsuri de simplificare a importului și de limitare a exportului.