Carburanții se ieftinesc în weekend

Așadar, benzina se va ieftini cu 28 de bani și va costa 29,15 lei pe litru, iar motorina se va ieftini cu 16 bani, până la 27,24 lei pe litru.

Menționăm că Guvernul a schimbat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar modificările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.

ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților.