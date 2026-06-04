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4 Iunie 2026, 11:52
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Carburanții continuă să se ieftinească: ANRE a aprobat noi prețuri

ANRE a stabilit noi prețuri maxime la carburanți, care vor intra în vigoare pe 5 iunie.

Carburanții continuă să se ieftinească: ANRE a aprobat noi prețuri.
Carburanții continuă să se ieftinească: ANRE a aprobat noi prețuri.

Astfel, benzina se va ieftini cu 26 de bani și va costa 29,43 lei pe litru, iar motorina se va ieftini cu 5 bani - până la 27,40 lei pe litru.

Menționăm că Guvernul a schimbat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar modificările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.

ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților.

Carburanții continuă să se ieftinească: ANRE a aprobat noi prețuri

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