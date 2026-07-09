Capacitățile de stocare a energiei electrice s-ar putea dubla până la sfârșitul anului.

Ministerul Energiei a reacționat la temerile experților privind riscul de faliment al unor producători de energie regenerabilă din cauza lipsei capacităților de stocare și a limitărilor de livrare în rețea.

Potrivit serviciului de presă al ministerului, autoritățile au „întreprins o serie de măsuri pentru susținerea energiei regenerabile, iar noile reguli ale pieței energiei electrice creează condiții pentru următoarea etapă de dezvoltare a sectorului”, transmite infotag.md.

Conform comunicatului, diferența dintre producția pe parcursul zilei și consumul în orele de vârf este motivul pentru care investițiile în baterii de acumulare capătă o importanță tot mai mare. Aceasta este o problemă nu doar a Moldovei, multe țări se confruntă periodic cu restricții temporare privind producția de energie din surse regenerabile, concomitent cu investiții accelerate în baterii de acumulare și alte soluții pentru creșterea flexibilității alimentării cu energie.

„Exact pe acest drum merge astăzi întreaga Europă. Iar Guvernul Moldovei a adoptat și promovează o serie de măsuri fără precedent pentru stimularea investițiilor în sisteme de stocare a energiei. Aceste măsuri includ facilități fiscale pentru investițiile în capacități de acumulare, eliminarea barierelor birocratice și simplificarea procedurilor de obținere a autorizațiilor, inclusiv anularea obligației de elaborare a planurilor urbanistice detaliate. În paralel, împreună cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, se dezvoltă un nou instrument de garantare a creditelor pentru proiectele din domeniul stocării energiei”, au comunicat reprezentanții ministerului.

Aceștia susțin că investitorii au înțeles deja semnalele pieței. În Moldova sunt instalate aproximativ 330 MW∙h de capacități de acumulare, iar până la sfârșitul acestui an volumul lor poate ajunge la 600 MW∙h. Astfel de ritmuri „confirmă că piața reacționează la noile condiții și că investitorii își adaptează proiectele pentru a profita de energia produsă în orele de vârf”.