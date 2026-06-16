Cadourile și beneficiile de peste 10.000 de lei vor ajunge în vizorul Fiscului.

Companiile din Moldova vor fi obligate să raporteze Serviciului Fiscal de Stat beneficiile bănești și non-bănești acordate persoanelor fizice în sumă de peste 10.000 de lei.

O astfel de măsură este prevăzută în proiectul noii reforme fiscale și vamale, elaborat de Ministerul Finanțelor, informează bani.md.

Conform documentului, persoanele juridice care oferă beneficii de peste 10.000 de lei vor trebui să prezinte anual Fiscului informații despre beneficiari, inclusiv numele, adresa și codul fiscal al acestora.

Măsura se va aplica atât beneficiilor acordate în bani, cât și celor oferite în natură, precum cadouri, premii, bunuri, servicii sau alte avantaje acordate persoanelor fizice.

Potrivit autorilor proiectului, modificarea urmărește consolidarea controlului fiscal și îmbunătățirea monitorizării veniturilor și beneficiilor obținute de persoanele fizice din surse care, în prezent, sunt mai dificil de urmărit de către autorități.

Datele vor trebui raportate Serviciului Fiscal de Stat până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal.

Inițiativa face parte din amplul proiect de reformă a legislației fiscale și vamale, care prevede modificări semnificative ale Codului Fiscal, inclusiv reducerea impozitului pe venit pentru persoanele fizice, schimbarea regimului TVA și introducerea unor noi mecanisme de stimulare a muncii.