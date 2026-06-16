theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bani.md logobani
16 Iunie 2026, 20:09
21 765
Copiază linkul
Link copiat

Cadourile și beneficiile de peste 10.000 de lei vor ajunge în vizorul Fiscului

Companiile din Moldova vor fi obligate să raporteze Serviciului Fiscal de Stat beneficiile bănești și non-bănești acordate persoanelor fizice în sumă de peste 10.000 de lei.

Cadourile și beneficiile de peste 10.000 de lei vor ajunge în vizorul Fiscului.
Cadourile și beneficiile de peste 10.000 de lei vor ajunge în vizorul Fiscului.

O astfel de măsură este prevăzută în proiectul noii reforme fiscale și vamale, elaborat de Ministerul Finanțelor, informează bani.md.

Conform documentului, persoanele juridice care oferă beneficii de peste 10.000 de lei vor trebui să prezinte anual Fiscului informații despre beneficiari, inclusiv numele, adresa și codul fiscal al acestora.

Măsura se va aplica atât beneficiilor acordate în bani, cât și celor oferite în natură, precum cadouri, premii, bunuri, servicii sau alte avantaje acordate persoanelor fizice.

Potrivit autorilor proiectului, modificarea urmărește consolidarea controlului fiscal și îmbunătățirea monitorizării veniturilor și beneficiilor obținute de persoanele fizice din surse care, în prezent, sunt mai dificil de urmărit de către autorități.

Datele vor trebui raportate Serviciului Fiscal de Stat până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal.

Inițiativa face parte din amplul proiect de reformă a legislației fiscale și vamale, care prevede modificări semnificative ale Codului Fiscal, inclusiv reducerea impozitului pe venit pentru persoanele fizice, schimbarea regimului TVA și introducerea unor noi mecanisme de stimulare a muncii.

Sursă
bani.md logobani
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici