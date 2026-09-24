Buzatu, despre economiile Energocom: Chiar și renunțarea totală la plăți aproape că nu va influența tariful.

Totuși, directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, a declarat că salariile angajaților reprezintă o parte foarte mică din cheltuielile companiei și că, în cazul renunțării totale la acestea, aproape că nu ar influența tariful pentru consumatori.

„S-a luat decizia de a renunța la stimulentele care fac parte din pachetul salarial”, a declarat directorul Energocom în cadrul emisiunii TVRMoldova.

Compania va economisi, de asemenea, circa 7 milioane de lei prin renunțarea la o soluție IT, care urma să fie achiziționată de la un furnizor extern. Aceasta va fi elaborată de specialiștii propriului departament IT.

Buzatu a declarat că aceste măsuri reprezintă o manifestare de solidaritate după apelul Guvernului către instituțiile și companiile de stat de a reduce cheltuielile.

Șeful Energocom a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora salariile angajaților companiei influențează semnificativ tariful la gaz.

„La o cifră de afaceri a Energocom de peste 20 de miliarde de lei, întregul fond salarial, absolut tot, constituie mai puțin de 0,29%, adică mai puțin de jumătate de procent. Dacă renunțăm complet la remunerațiile Energocom în scopul calculării tarifului, tariful nu se va reduce deloc”, a declarat Eugeniu Buzatu.

El a explicat că în tariful pentru serviciul de furnizare sunt incluse și alte cheltuieli necesare pentru activitatea companiei, inclusiv cele legate de distribuirea facturilor și prestarea serviciului către consumatori.

Potrivit lui Buzatu, aceste cheltuieli constituie circa 0,56 lei din tarif. Astfel, chiar și renunțarea la anumite cheltuieli nu va duce automat la o reducere semnificativă a tarifului pentru consumatori.

„Mai mult decât atât, toate cheltuielile pentru serviciul de furnizare, contractele pentru distribuirea facturilor, tipărirea facturilor, toate cheltuielile de furnizare pentru prestarea serviciilor către consumatori constituie 56 de bani din tarif. Dacă renunțăm complet la ele, tariful va scădea cu 56 de bani”, a adăugat el.

Energocom a optimizat deja și numărul de angajați. Potrivit directorului companiei, furnizorul precedent, S.A. Moldovagaz, avea circa 260 de angajați pentru prestarea serviciului public de furnizare, în timp ce Energocom activează în prezent cu aproximativ 200 de angajați.

Măsurile de reducere a cheltuielilor au fost anunțate după ce Guvernul a îndemnat instituțiile și companiile cu capital de stat să-și revizuiască cheltuielile, inclusiv cele pentru salarii, servicii și personal.