Bursa Internațională a Moldovei a depus dosarul pentru obținerea licenței.

Bursa Internațională a Moldovei (BIMx) a depus pe 16 iunie, la Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), dosarul pentru obținerea licenței de operator de piață.

Acesta este rezultatul a șase luni de muncă intensă, începută odată cu înregistrarea companiei în decembrie 2025 și obținerea avizului Consiliului Concurenței în februarie 2026. Astfel, bursa avansează treptat spre punerea în funcțiune, scrie logos-pres.md.

Se preconizează că Bursa Internațională a Moldovei va începe activitatea la sfârșitul lunii septembrie 2026, iar până atunci va fi creată infrastructura care va oferi economiei moldovenești noi resurse pentru dezvoltare.

Reamintim că pe 15 decembrie anul trecut ,Agenția Proprietății Publice a anunțat înregistrarea oficială a bursei la Agenția Servicii Publice.

Atunci a fost prezentată și componența nominală a conducerii. În special, în Consiliul de Administrație a fost inclus fostul premier Dorin Recean.

Director general al bursei a fost numită Veronica Arpintin, care anterior a ocupat funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Bursa Internațională a Moldovei a fost creată ca societate pe acțiuni. Structura acționariatului reunește instituții financiare și investitori strategici:

— Bursa de Valori București – 26,67%

— Agenția Proprietății Publice – 20%

— Grupul de Asigurări Donaris Vienna – 11,67%

— Banca Moldagroindbank (MAIB) – 10%

— Compania de Asigurări GRAWE Carat – 10%

— Banca Moldindconbank – 6,67%

— MK Kredit Company – 5%

— Banca OTP Moldova, Moldcell și Premier Energy — câte 3,33% fiecare.

Scopul noii burse este de a facilita investițiile, de a susține dezvoltarea sectorului privat și de a consolida integrarea economică a țării printr-un acces eficient și predictibil la capital.