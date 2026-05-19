Bugetul asigurărilor sociale a primit peste 19 miliarde de lei în patru luni.

Aceasta reprezintă 37,2% din planul anual aprobat.

Potrivit informațiilor furnizate de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), contribuțiile obligatorii au totalizat 9522,1 milioane lei, adică 30,4% din bugetul anual, în creștere cu 865,4 milioane lei (10,0%) față de aceeași perioadă a anului trecut, scrie logos-pres.md.

Alte încasări au constituit 334,3 mil. lei, dintre care 329,9 mil. lei provin din impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor IT, ceea ce reprezintă o creștere de 27,7% față de anul trecut.

Transferurile din bugetul de stat au fost finanțate în sumă totală de 9.302,0 mil. lei conform solicitărilor de finanțare, dintre care:

6.282,0 mil. lei — destinate plății indemnizațiilor de asigurări sociale și altor plăți;

3.020,0 mil. lei — pentru acoperirea deficitului veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cheltuielile totale au fost efectuate în sumă de 17.798,4 mil. lei, sau 34,6% din volumul anual planificat. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile efectuate au crescut cu 1.015,3 mil. lei, sau cu 6,0%.

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru primele 4 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un excedent al veniturilor față de cheltuieli de 1.360,0 mil. lei.

Soldul mijloacelor în conturile CNAS la 1 mai 2026 a constituit 1.359,8 mil. lei.