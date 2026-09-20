Boom al creditării în Moldova: Peste 7 miliarde de lei în august.

Băncile din Republica Moldova au acordat în august 2026 credite noi în valoare totală de 7,24 miliarde de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei.

Aproape două treimi din finanțare — 64,4% — au revenit mediului de afaceri, iar 35,6% — persoanelor fizice, transmite bani.md

În termeni valorici, companiile și persoanele care desfășoară activități economice au contractat circa 4,66 miliarde de lei, în timp ce populația a luat credite în valoare de aproximativ 2,58 miliarde de lei.

Cea mai importantă categorie din sectorul de afaceri a fost reprezentată de întreprinderile comerciale nefinanciare. În august, acestea au contractat credite noi în lei în sumă de 2,359 miliarde de lei, la o rată medie nominală a dobânzii de 8,58%. Volumul creditelor în valută a constituit 1,617 miliarde de lei, iar rata medie a fost de 5,02%.

Organizațiile din sectorul financiar nebancar au primit credite de 320 milioane de lei în monedă națională, la o rată medie de 8,32%, precum și echivalentul a 107 milioane de lei în valută, la o rată de 5,55%.

Persoanele fizice care desfășoară activități economice au primit credite noi în lei în valoare de 75 milioane de lei, la o rată medie de 9,41%. Volumul creditelor în valută a constituit circa 2 milioane de lei, la o rată nominală de 6,01%.

Printre creditele acordate populației, cea mai mare pondere după volum a revenit în continuare creditelor de consum. În august, persoanele fizice au contractat astfel de credite în lei în sumă de 1,572 miliarde de lei, la o rată medie de 10,96%.

Volumul creditelor ipotecare noi a constituit 975 milioane de lei, iar rata medie nominală a dobânzii — 8,07%.

Datele BNM arată că, în structura creditelor de consum și ipotecare în lei, cea mai mare pondere a revenit creditelor de consum cu termen de la doi la cinci ani. Volumul acestora a constituit 1,403 miliarde de lei, iar rata medie a dobânzii — 10,88%.

Creditele de consum cu termen de până la 12 luni au constituit 58 milioane de lei, la o rată medie de 11,25%, iar creditele cu termen de la unu la doi ani — 84 milioane de lei, la o rată de 10,82%.

Cele mai costisitoare s-au dovedit a fi creditele de consum cu termen mai mare de cinci ani: volumul acestora a constituit 26 milioane de lei, iar rata medie nominală a dobânzii a ajuns la 14,79%.