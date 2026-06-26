Bolile cardiovasculare, principalul motiv al cheltuielilor pentru medicamente compensate.

Peste 174.000 de persoane au primit compensații pentru medicamente și dispozitive medicale prescrise prin sistemul electronic de eliberare a rețetelor în luna trecută.

Dintre aceștia, 126.000 sunt pacienți cu afecțiuni cardiovasculare.

În luna mai, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor care au încheiat contracte cu aceasta aproximativ 114 milioane de lei pentru bunurile compensate. Această sumă depășește cu peste 3 milioane de lei nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru cheltuielile compensate privind medicamentele au fost plătiți peste 107 milioane de lei, iar costul mediu al medicamentelor și dispozitivelor medicale pe un beneficiar a fost de 618 lei, scrie logos-pres.md.

O mare parte din fonduri a fost alocată tratamentului bolilor sistemului cardiovascular – peste 52 milioane de lei pentru aproximativ 126.000 de pacienți. De asemenea, sume importante au fost destinate medicamentelor pentru tratarea bolilor endocrine, alimentare și metabolice, în total aproximativ 37 milioane de lei, de care au beneficiat peste 74.000 de persoane.

Cel mai costisitor tratament cu medicamente compensate în perioada indicată a fost cel pentru epidermoliza buloasă, costul mediu pe un pacient fiind de peste 1.255 lei.

Peste 18.000 de persoane au primit compensații pentru dispozitive medicale, suma alocată pentru aceste produse fiind de peste 6,7 milioane de lei.

Rețeta electronică poate fi emisă de orice medic, inclusiv de cei din secțiile de urgență, precum și de medicii care oferă asistență ambulatorie sau paliativă la domiciliu. Medicamentele și dispozitivele medicale compensate pot fi obținute în farmacii doar pe baza actului de identitate, fără necesitatea rețetei pe hârtie. Totodată, rețeta electronică poate fi utilizată într-o singură vizită sau în mai multe vizite la farmacie, în funcție de necesitățile beneficiarului.