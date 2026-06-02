Bolea: R. Moldova va avea drumuri comparabile cu cele din UE în ani de zile.

Potrivit ministrului, amploarea problemei face imposibilă rezolvarea ei într-o perioadă scurtă, informează bani.md.

„Europa și-a construit infrastructura în ani de zile, nu într-o singură zi”, a afirmat Bolea.

Ministrul a precizat că doar aproximativ 6.000 de kilometri de drumuri sunt administrați direct de Ministerul Infrastructurii prin intermediul Administrației de Stat a Drumurilor. Alte circa 6.000 de kilometri se află în gestiunea consiliilor raionale, iar restul sunt administrate de autoritățile publice locale.

Potrivit lui Bolea, resursele financiare disponibile pentru întreținerea și reparația rețelei rutiere sunt insuficiente în raport cu necesitățile existente. În acest an, din Fondul Rutier au fost alocate aproximativ 1,8 miliarde de lei pentru întreținerea, reparația și proiectarea drumurilor gestionate de stat, iar o sumă similară a fost distribuită autorităților raionale.

În acest context, Guvernul a decis să direcționeze resurse suplimentare către administrațiile locale prin programul „Europa este aproape”, astfel încât primăriile să poată investi în drumuri locale, poduri, sensuri giratorii și alte obiecte de infrastructură.

Potrivit ministrului, descentralizarea investițiilor și implicarea autorităților locale reprezintă una dintre soluțiile prin care procesul de modernizare a infrastructurii rutiere poate fi accelerat în următorii ani.