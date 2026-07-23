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bani.md logobani
23 Iulie 2026, 08:28
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Bolea: La Aeroportul Chișinău ar putea fi amenajată o parcare temporară pentru mașinile din Ucraina

La Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău ar putea fi amenajată o nouă parcare temporară.

Bolea: La Aeroportul Chișinău ar putea fi amenajată o parcare temporară pentru mașinile din Ucraina.
Bolea: La Aeroportul Chișinău ar putea fi amenajată o parcare temporară pentru mașinile din Ucraina.

Conducerea aeroportului intenționează să solicite Primăriei municipiului Chișinău să îi pună temporar la dispoziție un teren municipal din apropiere. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea, transmite agora.md.

Potrivit ministrului, directorul general al aeroportului va cere autorităților municipale să ofere terenul pentru folosință temporară gratuită, în vederea construirii unei parcări temporare.

Se preconizează că aceasta va deservi în primul rând automobilele care sosesc din Ucraina. Necesitatea creării parcării este legată de creșterea fluxului de pasageri prin Aeroportul Internațional Chișinău.

Bolea a menționat că parcarea actuală a aeroportului are o capacitate de 801 locuri și este ocupată în proporție de aproximativ 80%.

În primele șase luni ale acestui an, pasagerii din Ucraina au reprezentat 35% din totalul călătorilor care au folosit aeroportul.

Reamintim că anterior, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost reluată extinderea terminalului de pasageri. În mai, aeroportul a anunțat reluarea licitației în valoare de peste 157 milioane lei, care prevede reamenajarea parțială și extinderea spațiilor existente.

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bani.md logobani
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