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bani.md logobani
10 Iulie 2026, 08:18
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Bolea a inspectat drumul de 56 de milioane de euro, aflat în construcție de peste șase ani

Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a vizitat șantierul drumului național R34 Hîncești – Leova – Căușeni – Giurgiulești.

Bolea a inspectat drumul de 56 de milioane de euro, aflat în construcție de peste șase ani.
Bolea a inspectat drumul de 56 de milioane de euro, aflat în construcție de peste șase ani.

Acesta este unul dintre cele mai mari proiecte rutiere din Moldova, aflat în construcție de peste șase ani, pentru care termenele de finalizare au fost amânate de mai multe ori, informează bani.md.

Potrivit ministrului, vizita a avut loc împreună cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor (AND) și ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), finanțatorul proiectului.

„Am mers în șantier să verificăm direct cum avansează lucrările împreună cu echipa Administrației Naționale a Drumurilor și partenerii noștri de la BERD. Sarcina a fost să evaluăm ritmul execuției și am discutat soluțiile necesare pentru ca proiectul să fie finalizat la timp și la standardele asumate”, a declarat Vladimir Bolea într-o postare pe Facebook.

Ministrul susține că pe cei aproximativ 83 de kilometri ai traseului se execută lucrări de asfaltare, construcție de poduri, trotuare, sensuri giratorii și drumuri de acces.

Totuși, potrivit ultimelor date prezentate de AND, proiectul este realizat în proporție de doar 62%, deși drumul trebuia dat în exploatare încă din februarie 2023.

Contractul, în valoare de peste 56 de milioane de euro, este finanțat de BERD. Inițial, lucrările au fost atribuite companiei italiene Serenissima Costruzioni S.P.A., însă aceasta nu le-a început după intrarea în insolvență. Ulterior, proiectul a fost preluat de compania turcă OZKA, specializată în construcția și întreținerea infrastructurii rutiere.

Deși termenul de finalizare a fost prelungit până la sfârșitul anului 2024, lucrările nu au fost încheiate. Recent, antreprenorul general a subcontractat compania Nouconst, care urmează să aștearnă stratul de uzură până la sfârșitul acestui an, iar finalizarea completă a proiectului este planificată pentru 2026.

Reabilitarea drumului național R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești a început oficial la 21 februarie 2020, ceea ce înseamnă că proiectul se află în execuție de peste șase ani.

Sursă
bani.md logobani
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