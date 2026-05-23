BNM: Vânzările de valută ale populației nu acoperă cererea agenților economici.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, populația a vândut valută străină în valoare de aproximativ 278,5 milioane de euro, cu 2,8% mai mult decât în martie, transmite ipn.md.

Totodată, cererea de valută străină din partea agenților economici a crescut cu 17,4%, până la 345,9 milioane de euro. Astfel, valuta vândută de persoanele fizice a acoperit doar 80,5% din necesitățile companiilor, comparativ cu 92% în luna precedentă.

Pentru menținerea echilibrului pe piața valutară, BNM a efectuat o intervenție prin vânzări nete pe piața interbancară în valoare de 14,1 milioane de euro.

Datele arată, de asemenea, că euro a rămas principala valută vândută de populație. În aprilie, moneda europeană a reprezentat 73% din ofertă, adică peste 200 milioane de euro.