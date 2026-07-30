BNM: Trecerea la euro ca monedă principală a permis economisirea a 21,8 milioane de euro.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, diferența dintre cursurile de cumpărare și de vânzare a euro s-a redus cu aproximativ 24% față de anul 2024.

Trecerea la euro ca monedă principală pentru stabilirea cursului oficial de schimb al leului moldovenesc a adus economii de 21,8 milioane de euro pentru persoane fizice și agenți economici în perioada ianuarie 2025 – iunie 2026, transmite ipn.md

BNM precizează că diferența dintre cursul de cumpărare și cel de vânzare al euro s-a redus cu aproximativ 24% față de 2024, de la 21 la 16 bani. Astfel, schimbul valutar în euro a devenit mai puțin costisitor pentru clienții băncilor.

Schimbarea a vizat și gestionarea rezervelor internaționale ale BNM. Banca Națională a convertit 623,4 milioane de dolari în 596,2 milioane de euro, iar aprecierea ulterioară a monedei europene a generat o diferență favorabilă estimată la 50,6 milioane de euro. Potrivit instituției, suma nu reprezintă un câștig efectiv, ci rezultatul unei reevaluări în funcție de cursul valutar.

Euro a înlocuit dolarul SUA ca monedă de referință pe 1 ianuarie 2025, în contextul utilizării extinse a monedei europene în economia Moldovei. Atunci, peste 60% din tranzacțiile comerciale și circa 70% din remiteri erau realizate în euro.

BNM menționează că leul nu este fixat față de euro, iar cursul este stabilit în continuare în funcție de cererea și oferta de valută de pe piață.