BNM: Transferurile de bani din diaspora, în creștere, după doi ani de scădere.

Este prima creștere a transferurilor monetare din străinătate după doi ani consecutivi de diminuare, scrie ipn.md.

Banca Națională a Moldovei precizează că, în perioada ianuarie-martie 2026, prin sistemul bancar au fost transferate cu circa 37 de milioane de euro mai mult, comparativ cu 352,1 milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut. În primul trimestru al anului 2024, transferurile au fost de circa 382 de milioane de euro, iar în perioada similară a anului 2023 – aproximativ 408 milioane de euro.

Potrivit BNM, Israelul rămâne principala sursă a transferurilor către Republica Moldova. În primele trei luni ale anului, din această țară au fost expediate circa 66 de milioane de euro. Urmează Italia, cu peste 52,1 de milioane de euro, Germania – cu aproximativ 51,7 de milioane de euro, Statele Unite ale Americii – cu 40,4 milioane de euro și Franța – cu circa 30 de milioane de euro.

În același timp, instituția menționează că Uniunea Europeană își consolidează poziția de principală regiune de proveniență a transferurilor. În trimestrul I al anului 2026, statele UE au generat transferuri de aproximativ 238 milioane de euro, comparativ cu peste 200 de milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut și cu circa 214 milioane de euro în primul trimestru al anului 2023.

Potrivit băncii centrale, creșterea transferurilor din primul trimestru al anului este determinată de extinderea utilizării transferurilor prin sistemul SEPA, după integrarea Republicii Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro. Autoritatea menționează că transferurile au devenit mai accesibile, mai rapide și mai ieftine, ceea ce a stimulat utilizarea canalelor oficiale.

Pe de altă parte, transferurile provenite din statele CSI au continuat să scadă. BNM menționează că dacă în primul trimestru al anului 2023 acestea însumau aproximativ 64 de milioane de euro, în prezent volumul lor s-a redus la aproximativ 3 milioane de euro.