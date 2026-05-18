BNM se alătură evenimentului „Noaptea Europeană a Muzeelor”. Atracția evenimentului – un lingou de aur de 12 kg.

Cetățenilor li se va prezenta istoria banilor, patrimoniul monetar al Republicii Moldova și rolul băncii centrale în economia țării, transmite moldpres.md.

Evenimentul va avea loc pe 23 mai 2026, între orele 16:00 și 23:00, la sediul Băncii Naționale a Moldovei.

Una dintre atracțiile evenimentului, lingoul de aur de peste 12 kg va putea fi studiat de vizitatori în cadrul tururilor ghidate. Totodată, publicul va avea ocazia să afle, de la specialiștii BNM, cum sunt fabricate bancnotele de lei moldovenești și ce tehnologii stau la baza protejării acestora. De asemenea, publicul va putea descoperi modul în care se poate verifica autenticitatea bancnotelor, precum și semnificația simbolurilor care definesc moneda națională.

„Prin participarea Băncii Naționale la Noaptea Europeană a Muzeelor, ne dorim să aducem publicul mai aproape de istoria leului moldovenesc, de munca din spatele fiecărei bancnote și de rolul băncii centrale în menținerea stabilității financiare. Este o invitație de a privi banii și prin valoarea lor identitară, culturală și educativă”, a spus guvernatoarea BNM, Anca Dragu.

Expoziția va include monede comemorative și jubiliare, emisiuni monetare rare, materiale de arhivă și alte piese care ilustrează evoluția sistemului monetar național. Tururile ghidate vor oferi vizitatorilor posibilitatea de a discuta direct cu specialiștii BNM, de a adresa întrebări și de a afla detalii mai puțin cunoscute despre arta monetară și elementele care contribuie la protejarea monedei naționale.

Tururile vor fi organizate din oră în oră, într-un format accesibil publicului larg. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă, iar accesul în sediul Băncii Naționale a Moldovei va fi posibil în baza unui act de identitate. Maturii care vor însoți copiii vor avea grijă de siguranța acestora pe tot parcursul vizitelor.

„Noaptea Europeană a Muzeelor”, ajunsă la cea de-a XXII-a ediție, este organizată sub patronajul UNESCO, al Consiliului Europei și al Consiliului Internațional al Muzeelor, promovând accesul liber la cultură și apropierea publicului de patrimoniul instituțiilor culturale, educaționale și publice din întreaga lume.