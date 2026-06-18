Banca Națională a Moldovei (BNM) prognozează inflație până în trimestrul patru al anului 2026 și dezinflație în 2027.

Despre aceasta se menționează în decizia Comitetului Executiv al BNM, care joi a decis să majoreze rata de bază cu 0,5 puncte procentuale, până la 7,0%, precum și ratele pentru depozitele overnight, până la 5,0%, și pentru creditele overnight, până la 9,0%.

Comentând creșterea economiei în primul trimestru al anului 2026 cu 0,4%, executivul a menționat că evoluția economică în această perioadă a fost influențată negativ de sectoarele tranzacțiilor imobiliare, tehnologiei informației și comunicațiilor și construcțiilor, informează infotag.md.

„Impactul lor negativ a fost compensat de dinamica pozitivă înregistrată în industria prelucrătoare, comerțul en-gros și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă, transport și depozitare”, notează banca.

Din perspectiva consumului, exportul de bunuri și servicii și consumul final al gospodăriilor au crescut, în timp ce formarea brută de capital fix și importul de bunuri și servicii au scăzut.

În martie 2026, producția industrială a crescut cu 12,3%, iar comerțul cu amănuntul și en-gros – cu 15,4%, respectiv 17,7%.

„Totodată, în perioada ianuarie-aprilie, ritmul anual al exportului a fost de 10,9%, iar ritmul anual al importului a crescut cu 5,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În primul trimestru al anului 2026, volumul mărfurilor transportate a crescut cu 15,1% în termeni anuali”, se arată în decizia BNM.

Menționând sursele de finanțare a consumului în primul trimestru al anului 2026, regulatorul a atras atenția asupra creșterii fondului de salarii cu 11,6% în termeni nominali.

„Remitențele din străinătate către persoane fizice în aprilie au crescut cu 32,2% (în termeni net) comparativ cu aprilie 2025. De asemenea, în mai 2026, volumul noilor credite de consum acordate persoanelor fizice în moneda națională a înregistrat o creștere anuală de 14,2%”, a menționat banca.

Situația existentă pe piața monetară a Republicii Moldova a condus la creșterea ratelor medii ponderate ale dobânzilor pentru creditele și depozitele noi în lei.

„Rata medie ponderată a dobânzii la credite a fost de 9,12%, iar la depozite – 5,52%, în creștere cu 0,07 și, respectiv, 0,33 puncte procentuale față de aprilie 2026”, se menționează în decizia BNM.

Actualizarea prognozei inflației este influențată de o serie de riscuri și incertitudini legate de termenele și amploarea ajustării tarifelor la serviciile reglementate, impactul implementării noii politici fiscale, adoptarea noii legi privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar și reforma administrației publice locale.