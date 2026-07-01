BNM: Obligațiunile municipale, o alternativă pentru finanțarea proiectelor de infrastructură locală.

Obligațiunile municipale pot deveni o alternativă la creditele bancare pentru finanțarea proiectelor de infrastructură locală.

Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Petru Rotaru, a declarat, în cadrul unui eveniment dedicat pieței obligațiunilor municipale, că este necesară dezvoltarea acestui mecanism și implicarea unui număr mai mare de bănci în proces, transmite ipn.md.

Petru Rotaru a subliniat că obligațiunile municipale reprezintă un instrument financiar fezabil, cu costuri reduse, alocare transparentă și monitorizare eficientă a resurselor. Potrivit lui, obligațiunile municipale le oferă autorităților locale accesul la resursele necesare pentru investiții în infrastructură și în îmbunătățirea calității vieții în comunitate, contribuind astfel la dezvoltarea economică locală.

Prim-viceguvernatorul BNM a menționat că acest instrument financiar poate ajuta administrațiile publice locale să atragă investiții pentru proiecte de dezvoltare durabilă și susține dezvoltarea pieței de capital din Republica Moldova. Petru Rotaru a subliniat că BNM își dorește extinderea instrumentelor alternative de finanțare, atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat.