BNM a majorat rata de bază cu 1,5 puncte procentuale, până la 9%.

Banca Națională a Moldovei înăsprește politica monetară și majorează rata de bază cu 1,5 puncte procentuale — până la 9% anual, încercând să țină sub control presiunile inflaționiste, care s-au intensificat în ultimele luni.

Decizia a fost luată de Comitetul executiv al BNM, care a stabilit, de asemenea, rata dobânzii la creditele overnight la nivelul de 11%, rata la operațiunile repo — 9,25% anual, iar rata la depozitele overnight — 7% anual, informează bani.md.

Totodată, normele rezervelor obligatorii au fost menținute la nivelul actual: 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută străină neconvertibilă și 26% pentru mijloacele în valută liber convertibilă.

BNM explică menținerea politicii restrictive prin intensificarea presiunilor inflaționiste atât din partea ofertei, pe fondul scumpirii resurselor energetice, produselor alimentare și materiilor prime pe piețele internaționale, cât și din partea cererii interne, susținută de creșterea veniturilor disponibile ale populației.

Prin această decizie, banca centrală intenționează să reducă presiunile inflaționiste, să atenueze efectele secundare ale șocurilor de ofertă, să stimuleze economisirea în locul consumului și să readucă inflația în intervalul de deviație de ±1,5 puncte procentuale în jurul țintei de 5%.

Inflația anuală a ajuns în august la 6,96%, crescând cu 0,62 puncte procentuale față de iulie și depășind limita superioară a intervalului-țintă al BNM.

Totodată, dinamica inflației a fost mai redusă decât prognoza băncii centrale din Raportul asupra inflației din august 2026. BNM explică această diferență în principal prin faptul că ajustarea tarifului la gazele naturale a fost amânată, ceea ce a temperat temporar creșterea prețurilor reglementate.

Riscurile externe rămân ridicate. BNM indică incertitudinea geopolitică, volatilitatea piețelor energetice și perspectivele moderate de creștere economică în zona euro. Totodată, se estimează că inflația medie anuală în zona euro va rămâne peste ținta BCE, iar Banca Centrală Europeană a decis să majoreze ratele-cheie ale dobânzii cu 25 de puncte de bază începând cu 16 septembrie 2026.

Presiunea vine și din partea pieței energetice. De la începutul lunii septembrie, cotațiile petrolului Brent și gazului Dutch TTF au crescut pe fondul reluării acțiunilor militare dintre SUA și Iran, amplificând temerile privind menținerea inflației ridicate la nivel mondial.

BNM menționează că va continua să monitorizeze procesele interne și externe, iar următoarele decizii de politică monetară vor depinde de noile prognoze privind inflația.