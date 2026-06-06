Biletele pentru călătoriile interraionale se scumpesc din nou.

Astfel costul pentru un kilometru s-a majorat cu 3% față de 29 mai când au fost stabilite tarifele plafon, scrie noi.md cu referire la bani.md.

Potrivit deciziei instituției, pentru transportul interraional de pasageri a fost stabilit un tarif provizoriu plafon de 1,04 lei pentru fiecare kilometru parcurs de un pasager.

De exemplu, pe una dintre cele mai lungi rute din țară, Chișinău–Briceni, cu o distanță de aproximativ 250 de kilometri, prețul maxim al unui bilet calculat la noul tarif-plafon de 1,04 lei/km ar ajunge la circa 260 de lei.

Comparativ, la plafonul anterior de 1,01 lei/km, aceeași călătorie ar fi costat aproximativ 252,5 lei, ceea ce înseamnă o majorare de circa 7,5 lei pentru un pasager.

Actualizarea tarifelor vine în contextul modificării prețului motorinei, unul dintre principalii indicatori utilizați la calcularea costurilor de transport.

Conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, prețul mediu al unui litru de motorină în perioada 29 mai – 4 iunie 2026 a constituit 28,02 lei.

Menționăm că din 29 mai ANTA a aprobat tarife-plafon reduse pentru transportul de pasageri, diferențiate în funcție de categoria de confort a vehiculelor. Astfel, pentru cursele interraionale, tariful maxim a fost stabilit la 0,89 lei/km pentru vehiculele din categoria de confort II și la 1,01 lei/km pentru categoria de confort I.