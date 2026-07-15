Benzina și motorina ar putea să se scumpească: ANRE vrea să includă un nou cost în prețul carburanților.

ANRE propune majorarea, începând cu 1 august, a marjei comerciale aplicate la carburanți, prin includerea unui aport obligatoriu de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină.

Banii vor fi destinați constituirii stocurilor de urgență de produse petroliere. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat în ședința Consiliului de administrație al ANRE din 21 iulie, transmite bani.md.

Modificarea este necesară după intrarea în vigoare, la 30 iunie, a noii Legi privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, care obligă ANRE să includă acest aport în marja comercială utilizată la calcularea prețurilor plafon pentru benzină și motorină.

În aceste condiții, marja comercială specifică va crește de la 3,82 lei la 4,30 lei pe litru pentru benzină și de la 3,84 lei la 4,32 lei pe litru pentru motorină. Creșterea de 48 de bani pe litru reprezintă aportul prevăzut de lege pentru finanțarea stocurilor strategice de produse petroliere.

Potrivit ANRE, această sumă nu reprezintă un venit suplimentar pentru companiile petroliere. Ea va fi utilizată exclusiv pentru constituirea și menținerea stocurilor de urgență, care vor putea fi folosite în cazul unor întreruperi ale aprovizionării cu carburanți sau al altor situații excepționale ce pot afecta securitatea energetică a țării.

Proiectul mai prevede că aportul pentru stocurile de urgență va avea o valoare fixă și nu va fi ajustat semestrial, așa cum se întâmplă cu celelalte componente ale marjei comerciale. De asemenea, legea stabilește că fondurile colectate vor putea fi utilizate doar în scopurile prevăzute de cadrul legal privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere.

Dacă proiectul va fi aprobat în ședința din 21 iulie, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 august 2026.