Belous: Vrem nivelul de trai al țărilor dezvoltate, însă contribuția cetățenilor prin impozite este mai mare acolo.

Ministra Finanțelor Victoria Belous a declarat că majorarea impozitelor va ajuta Guvernul să crească salariile pentru zeci de mii de bugetari, însă veniturile obținute vor fi utilizate „pentru întreaga infrastructură publică”.

„Încercăm să atingem un nivel de trai comparabil cu cel din țările dezvoltate, dar trebuie să înțelegem că în țările dezvoltate contribuția la buget prin impozite și taxe este mult mai mare”, a declarat Victoria Belous, apărând modificările politicii fiscale propuse de guvern, pe care Parlamentul le-a adoptat în prima lectură săptămâna trecută, relatează Europa Liberă.

Propunerile guvernamentale prevăd reducerea impozitului pe salariu, dar și majorarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru o serie de produse, introducerea unei taxe pentru consumul de energie care depășește o limită strict necesară, a unei taxe pentru importul coletelor cumpărate online, majorarea accizelor la motorină, creșterea taxelor pe vicii, inclusiv pentru jocurile de noroc, precum și introducerea unei taxe de solidaritate pentru bănci.

Din aceste taxe, care vor fi introduse la termene diferite, guvernul estimează că va obține anual venituri suplimentare de 5,1 miliarde de lei la bugetul național.

Totodată, majorarea salariilor pentru zeci de mii de bugetari va costa 5,5 miliarde de lei anual, astfel că va fi nevoie de finanțare și din alte surse.

„Astăzi avem peste 40 de mii de angajați la stat care primesc salariul minim de 6300 de lei. Nu putem să ne dorim calitate (...), dacă nu remunerăm decent munca acestor oameni”, a declarat ministra Finanțelor în susținerea majorării salariilor, adăugând că „statul și serviciile publice nu funcționează pe bază de aer sau cu prețuri derizorii”.

Pentru realizarea acestor planuri, guvernul intenționează să optimizeze unele cheltuieli, „va lucra cu cei care nu achită taxe” și va încerca, de asemenea, să privatizeze bunurile neutilizate, care „nu aduc niciun beneficiu”, a asigurat ministra.