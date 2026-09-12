Belous, despre taxa pentru coletele de la Temu și Shein: Oamenii nu vor trebui să meargă la vamă.

Coletele cu o valoare de până la 150 de euro, comandate de locuitorii Republicii Moldova pe platforme online străine, precum Temu și Shein, vor fi supuse, începând cu 1 octombrie 2026, TVA-ului de 20%.

Totodată, acestea vor fi supuse și unei taxe de procesare de 12 lei pentru fiecare colet.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV că, prin aceste măsuri, Guvernul urmărește să reducă concurența neloială pe piața internă, transmite jurnal.md.

„Nu ne propunem să stopăm acest comerț, dar vrem să punem importul de bunuri în condiții egale cu produsele din Republica Moldova. Este o concurență neloială pentru contribuabilii locali. Această practică există în multe țări, deoarece comerțul online, prin volumele și valoarea sa, creează o concurență foarte serioasă pentru comerțul intern al țării”, a declarat Victoria Belous.

Ministra Finanțelor a explicat mecanismul de încasare a plăților, care le va permite cetățenilor să nu se adreseze Serviciului Vamal.

„În paralel, a fost elaborat un sistem informațional, astfel încât oamenii să nu fie nevoiți să se adreseze Serviciului Vamal. La acest sistem se conectează operatorii de livrare a coletelor. Persoanele fizice nu trebuie să se conecteze, deoarece plata este efectuată de operatorul poștal. Fiecare platformă internațională poate alege: să includă plata în costul final indicat, să o calculeze suplimentar sau să lase operatorului poștal obligația de a informa destinatarul, la eliberarea coletului, despre necesitatea achitării acestei taxe. Există diferite modalități. Taxa de 12 lei va fi declarată la Serviciul Fiscal de Stat de către operatorul poștal, în funcție de numărul de colete introduse în țară”, a declarat ministra Finanțelor.

Ea a precizat că taxa de procesare de 12 lei este menită să acopere cheltuielile statului pentru procesarea coletelor.

„Având în vedere numărul foarte mare de colete, pentru procesarea acestora sunt necesari mai mulți angajați ai Serviciului Vamal. Această activitate presupune cheltuieli din partea statului. Este o practică normală, aplicată în multe țări, inclusiv europene, unde această taxă constituie trei euro pentru fiecare colet. Noi am ales o sumă mai mică, pentru a nu crea o povară mare pentru cetățeni. Nu intenționăm să taxăm coletele de la rudele din străinătate. Este vorba despre ceea ce comandăm online pe platforme internaționale”, a adăugat Victoria Belous.