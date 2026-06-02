ipn
2 Iunie 2026, 09:41
Belarus este cea mai mare piață pentru vinul moldovenesc în ceea ce privește volumul, dar nu și veniturile

România rămâne principala piață de desfacere pentru vinurile din Republica Moldova ca valoare a exporturilor.

Potrivit datelor publicate de American Association of Wine Economists, în anul 2025, producătorii moldoveni au vândut în România vinuri de peste 43 de milioane de dolari.

Deși ca volum, cea mai mare cantitate de vin moldovenesc a mers spre Belarus, unde au fost livrați aproape 32 de milioane de litri, această piață generează venituri semnificativ mai mici pentru exportatori, de 25 de milioane de dolari. Explicația ține de preț: în Belarus, vinul se vinde în mare parte vrac, la un preț mediu de doar 78 de cenți per litru. În schimb, în România au fost vânduți circa 15,6 milioane de litri, însă la un preț mediu mult mai ridicat, de 2,78 dolari pe litru, ceea ce indică o pondere mai mare a vinurilor îmbuteliate și de calitate superioară, transmite ipn.md.

La nivel global, Republica Moldova a exportat în 2025 peste 98 de milioane de litri de vin, cu o valoare totală de aproape 149 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă un preț mediu de 1,51 dolari pe litru pentru exporturile totale.

În topul piețelor de desfacere se mai află Polonia, cu exporturi de 7,6 milioane de dolari, Cehia, cu 7,5 milioane de dolari, și Ucraina, cu aproape 6 milioane de dolari. O situație aparte se înregistrează în cazul Georgiei, care, deși a importat 9,5 milioane de litri de vin moldovenesc, a plătit cel mai mic preț din clasament, de doar 57 de cenți per litru.

La polul opus, cele mai ridicate prețuri pentru vinurile moldovenești se regăsesc în Asia. Japonia plătește în medie 3,17 dolari pentru un litru de vin din Republica Moldova, iar China 2,98 dolari, însă volumele exportate către aceste piețe rămân reduse, de mai puțin de un milion de litri pentru fiecare.

Sursă
ipn
