Băncile vor fi obligate să raporteze angajații cu venituri de peste 1 milion de euro.

Băncile ar putea fi obligate să pregătească rapoarte despre angajații cu venituri de peste 1 milion de euro. Raportul anual „Informații privind persoanele cu venituri mari” urmează să fie introdus în Moldova de la 1 ianuarie 2028.

Noua prevedere este inclusă în proiectul de hotărâre a Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), pe care instituția l-a prezentat pentru consultări publice. Acestea vor dura până la 13 octombrie, scrie logos-pres.md.

Datele vor fi transmise Autorității Bancare Europene

Documentul prevede modificări ale regulilor de întocmire a rapoartelor bancare și completează cadrul normativ național cu prevederi separate din regulamentele europene în vigoare. În special, BNM propune extinderea raportării băncilor și obligarea acestora să dezvăluie date noi.

Anterior, BNM a propus prezentarea unor informații suplimentare privind dividendele plătite acționarilor și activitatea subdiviziunilor teritoriale. O altă noutate este informația despre angajații cu o remunerație anuală echivalentă cu cel puțin 1 milion de euro.

O persoană cu venit ridicat, potrivit proiectului, este un angajat al băncii care, pe parcursul exercițiului financiar, a primit o remunerație de cel puțin 1 milion de euro în echivalent în lei moldovenești. Vor fi incluse principalele componente ale venitului în bancă – salariile, primele, plățile pe termen lung și contribuțiile la pensie acordate la discreția angajatorului.

Băncile din Moldova și sucursalele lor din străinătate, sucursalele moldovenești ale băncilor străine, iar în unele cazuri, holdingurile financiare-mamă și holdingurile financiare mixte din UE, precum și alte organizații care fac parte din grupul bancar vor trebui să raporteze.

Totodată, entitățile raportoare vor trebui să identifice astfel de angajați și să implementeze proceduri interne de control și de transmitere a datelor către BNM. După intrarea în vigoare a Tratatului de aderare a Moldovei la UE, Banca Națională va transmite aceste date Autorității Bancare Europene.