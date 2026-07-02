Băncile din Moldova nu au mai avut niciodată atât de mulți bani în active
Activele totale ale sectorului bancar din Moldova au ajuns la un nivel record de 189,9 miliarde de lei la sfârșitul lui 2025, în creștere cu 11,5% față de anul precedent, arată Raportul anual al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
Potrivit documentului, evoluția confirmă consolidarea sistemului bancar și capacitatea acestuia de a susține dezvoltarea economiei naționale, informează bani.md.
În același timp, sectorul financiar și-a continuat extinderea, activele societăților de asigurare crescând cu 7,1%, până la 5,9 miliarde de lei, iar cele ale organizațiilor de creditare nebancară cu 16,2%, până la 22,2 miliarde de lei.
BNM subliniază că avansul activelor bancare a fost însoțit de o accelerare a creditării. Volumul creditelor noi acordate în moneda națională a crescut cu 18,9% în 2025 comparativ cu anul precedent, pe fondul măsurilor stimulative de politică monetară adoptate de banca centrală.
În același timp, activitatea economică a Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 2,4% în 2025, susținută de cererea internă și de revenirea sectorului agricol, iar rata anuală a inflației a urmat o traiectorie descendentă, coborând de la 9,12% în ianuarie la 6,84% în decembrie.
La 31 decembrie 2025 în Republica Moldova activau 10 bănci licențiate, dintre care cinci sunt filiale ale unor bănci și grupuri financiare străine.