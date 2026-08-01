Banca Națională a Moldovei pierde rezerve, în pofida creșterii rezervei de aur
Activele de rezervă oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) înregistrează o scădere. La 24 iulie, acestea au coborât până la 5,208 miliarde de euro.
Despre aceasta scrie rupor.md.
Dinamica reducerii activelor
În decurs de o lună: o scădere cu 7,8 milioane de euro față de 30 iunie (5,216 miliarde de euro).
De la sfârșitul lunii iunie: o diminuare cu 11,5 milioane de euro față de 26 iunie (5,220 miliarde de euro).
Structura rezervelor BNM
Titluri de valoare: 4,609 miliarde de euro (88,5% din volumul total al rezervelor).
Numerar și depozite la termen: creștere până la 580,3 milioane de euro (era 493,7 milioane de euro).
Rezervele de aur: creștere până la 8,55 milioane de euro (era 8,44 milioane de euro).
Drepturi speciale de tragere (DST): scădere până la 9,89 milioane de euro (era 10,83 milioane de euro).
Cea mai mare parte a fondurilor regulatorului este plasată, în mod tradițional, în alte bănci centrale, FMI și Banca pentru Reglementări Internaționale.