Banca Națională a Moldovei pierde rezerve, în pofida creșterii rezervei de aur

Activele de rezervă oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) înregistrează o scădere. La 24 iulie, acestea au coborât până la 5,208 miliarde de euro.

Banca Națională a Moldovei pierde rezerve, în pofida creșterii rezervelor de aur.