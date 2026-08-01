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rupor.md logorupor
1 August 2026, 12:14
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Banca Națională a Moldovei pierde rezerve, în pofida creșterii rezervei de aur

Activele de rezervă oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) înregistrează o scădere. La 24 iulie, acestea au coborât până la 5,208 miliarde de euro.

Banca Națională a Moldovei pierde rezerve, în pofida creșterii rezervelor de aur.
Banca Națională a Moldovei pierde rezerve, în pofida creșterii rezervelor de aur.

Despre aceasta scrie rupor.md.

Dinamica reducerii activelor

  • În decurs de o lună: o scădere cu 7,8 milioane de euro față de 30 iunie (5,216 miliarde de euro).

  • De la sfârșitul lunii iunie: o diminuare cu 11,5 milioane de euro față de 26 iunie (5,220 miliarde de euro).

Structura rezervelor BNM

  • Titluri de valoare: 4,609 miliarde de euro (88,5% din volumul total al rezervelor).

  • Numerar și depozite la termen: creștere până la 580,3 milioane de euro (era 493,7 milioane de euro).

  • Rezervele de aur: creștere până la 8,55 milioane de euro (era 8,44 milioane de euro).

  • Drepturi speciale de tragere (DST): scădere până la 9,89 milioane de euro (era 10,83 milioane de euro).

Cea mai mare parte a fondurilor regulatorului este plasată, în mod tradițional, în alte bănci centrale, FMI și Banca pentru Reglementări Internaționale.

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