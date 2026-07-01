Banca Națională a Moldovei a majorat cu 21% cheltuielile pentru salariile angajaților.

Banca Națională a Moldovei (BNM) a majorat cheltuielile cu personalul în 2025 cu aproape 85 de milioane de lei față de anul precedent.

Datele din situațiile financiare auditate arată că instituția a cheltuit anul trecut 485,6 milioane de lei pentru angajați, cu 21% mai mult decât cele 400,8 milioane de lei înregistrate în 2024. BNM susține că majorarea a fost influențată de creșterea cu 8% a numărului angajaților după preluarea sectorului de asigurări și cel al microfinanțării, informează bani.md.

Cea mai mare parte a majorării provine din fondul de remunerare a muncii, care a urcat de la 311,1 milioane de lei la 376,5 milioane de lei. Astfel, salariile achitate de banca centrală au crescut cu peste 65 de milioane de lei într-un singur an. Totodată, contribuțiile obligatorii de asigurări sociale au avansat de la 89,1 milioane la 108,5 milioane de lei.

BNM explică în raport că ajustarea cheltuielilor este rezultatul modificării sistemului de salarizare din 1 ianuarie 2025. Potrivit instituției, salariile au fost revizuite pentru a menține nivelul de remunerare al angajaților „nu inferior nivelului de remunerare a posturilor similare ca impact și complexitate din sectorul bancar și/sau piața generală de servicii specializate”. Ajustarea a fost realizată prin aplicarea indicatorului evoluției anuale a câștigului salarial mediu brut publicat de Biroul Național de Statistică.

Majorarea cheltuielilor cu personalul vine într-un an în care BNM a raportat o pierdere contabilă de 873 milioane de lei, după profitul record de peste 6 miliarde de lei înregistrat în 2024. Instituția explică însă că rezultatul financiar a fost influențat în principal de pierderile din diferențele de curs valutar și reevaluarea activelor financiare, nu de activitatea operațională.