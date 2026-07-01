Banca Națională a Moldovei a încheiat anul 2025 cu o pierdere de aproape 900 de milioane de lei.

Banca Națională a Moldovei (BNM) a încheiat anul 2025 cu o pierdere de 873 de milioane de lei, în timp ce în anul precedent, autoritatea de reglementare a înregistrat un profit net record de 6 miliarde de lei.

În decurs de un an, rezultatul financiar s-a înrăutățit cu aproape 7 miliarde de lei, potrivit raportului financiar publicat, informează logos-pres.md.

Lovitura principală asupra rezultatelor anului a venit din operațiunile valutare. Dacă în 2024 tranzacțiile, diferențele de curs și reevaluarea activelor valutare și a metalelor prețioase au adus BNM un profit de 3,32 miliarde de lei, în 2025 acestea s-au soldat cu o pierdere de 2,78 miliarde de lei.

Veniturile din administrarea rezervelor au scăzut, de asemenea. Veniturile nete din dobânzi ale BNM au scăzut de la 3,35 miliarde de lei la 2,42 miliarde de lei. Veniturile din plasamentele pe termen scurt s-au redus aproape la jumătate, de la 586,3 milioane la 290,5 milioane de lei, în timp ce veniturile din valori mobiliare s-au diminuat cu 13,7%, până la 2,81 miliarde de lei.

În ciuda rezultatului financiar negativ, BNM se așteaptă la un profit distribuibil de 1,82 miliarde de lei, comparativ cu 3,22 miliarde de lei în anul precedent. Această cifră este calculată după ajustările speciale prevăzute de legislație.