bani.md
26 Mai 2026, 12:54
488
Copiază linkul
Link copiat

Banca Mondială: Economia Moldovei va crește cu mai puțin de 2% în 2026

Banca Mondială anticipează că economia Republicii Moldova va crește cu doar 1,9% în 2026, sub presiunea scumpirilor la energie, carburanți și alimente, dar și a efectelor conflictelor externe.

Instituția avertizează că economia rămâne vulnerabilă la șocurile externe, iar inflația ar urma să rămână ridicată, cu o medie estimată de 7,2% în acest an, informează bani.md.

Potrivit documentului, războiul din Orientul Mijlociu ar putea reduce creșterea PIB-ului Moldovei cu aproximativ 0,9 puncte procentuale, în scenariul în care petrolul și benzina se scumpesc cu 50%, iar îngrășămintele cu 30%. Efectele s-ar vedea direct în agricultură, transporturi și în consumul populației.

Banca Mondială notează că în 2025 economia și-a revenit cu 2,4%, susținută de consum, agricultură și investiții, însă dezechilibrele rămân mari. Deficitul de cont curent a ajuns la 3,55 miliarde de euro, echivalentul a 19,6% din PIB, pe fondul importurilor mari de energie și al unui deficit comercial ridicat.

Un detaliu sensibil vizează piața imobiliară. Instituția avertizează că expansiunea rapidă a creditului, în special a celui ipotecar, a crescut vulnerabilitatea gospodăriilor. O eventuală scădere bruscă a prețurilor la locuințe ar putea afecta capacitatea oamenilor de a-și achita datoriile și ar putea majora creditele neperformante.

Totodată, Banca Mondială estimează că datoria publică ar putea urca până la aproximativ 44% din PIB în 2028, în timp ce sărăcia ar urma să scadă treptat, de la 21,1% în 2025 la 19,6% în 2028, dacă reformele și investițiile din Planul de Creștere al UE vor fi implementate la timp.

Sursă
bani.md logobani
