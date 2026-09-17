Băluțel: Prețurile la carburanți ar putea continua să crească. Este un domeniu imprevizibil.

Pe fundalul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al situației instabile de pe piața petrolului, prețurile la carburanți în Moldova ar putea continua să crească.

Acest lucru a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Adrian Băluțel.

Potrivit lui, autoritățile analizează mecanismele existente de sprijin pentru sectoarele cel mai mult afectate de creșterea prețurilor la carburanți. În special, este examinată posibilitatea extinderii restituirii accizelor la motorină pentru producătorii agricoli, scrie bani.md.

„Există deja, de exemplu, pentru producătorii agricoli, mecanisme de restituire a accizelor la motorină. Acesta este unul dintre mecanismele pe care le vom examina, dacă va apărea necesitatea de a-l extinde și de a înțelege cum să lucrăm cu el în cazul în care prețurile vor continua să crească”, a declarat Băluțel.

Deputatul a menționat că este în continuare dificil de prognozat evoluția ulterioară a prețurilor. El a amintit că o situație similară a fost observată în martie, când carburanții s-au scumpit timp de câteva săptămâni, după care prețurile au început să scadă rapid.

„Este într-adevăr un domeniu absolut imprevizibil, în care vom analiza situația săptămână de săptămână”, a spus Băluțel.