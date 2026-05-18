Avioanele Air Moldova vor fi scoase la licitație: Aeronave vechi Tu și An fără motoare.

Este vorba de opt aeronave Tu-134A, cinci aeronave An-24 şi două aeronave An-268 – toate fără motoare – arată un anunţ publicat de administratorul autorizat Irina Selevestru. Preţul aeronavelor oscilează între 632.404 lei şi 1,5 milioane lei, iar valoarea totală conform preţului de start se ridică la circa 16 milioane de lei, informează Mold-Street.

Cea mai scumpă aeronavă este un Tu-134A fără motoare, fabricat în decembrie 1978, cu preţul de start de 1.503.534 de lei. Cea mai ieftină este o aeronava An-24 fără motoare, cu data fabricaţiei 31 martie 1969 şi preţ de start de 632.404 de lei.

Amintim că, pe 19 ianuarie 2026, instanţa de insolvabilitate a respins, demersul administratorului provizoriu Irina Selevestru privind confirmarea planului procedurii accelerate de restructurare a SRL Air Moldova, votat la Adunarea creditorilor în ziua de 7 octombrie 2025.

Instanţa a dispus intentarea faţă de Air Moldova „a procedurii falimentului cu valorificarea şi lichldarea masei debitoare”. Totodată, a fost ridicat dreptul de administrare al organelor de conducere ale fostei cândva cea mai mari companii aeriene din Republica Moldova şi a desemnat în calitate de lichidator administratorul autorizat Irina Selevestru.

Anterior s-a raportat că că Air Moldova a intrat, la finele lunii iulie 2023, în procedură accelerată de restructurare – metodă pentru a scăpa de pretențiile imediate ale creditorilor.

Administrația Air Moldova susținea că ar fi identificat investitori care sunt gata să salveze compania, iar procedura accelerată de restructurare face parte dintr-un plan de acțiuni ce are drept scop evitarea falimentului companiei aeriene, soluționarea problemelor existente și acceptarea investițiilor.

Datele financiare arătau că, la finele anului 2023, datoriile curente ale Air Moldova au depășit 2,3 miliarde de lei – cu aproape 300 de milioane de lei mai mult decât erau la finele anului 2022 și cu circa un miliard peste datoriile de la finele 2018 – ultimul an înainte de privatizare.

De atunci au fost mai multe şedinţe şi procese de judecată în cazul Air Moldova. În plus, la începutul anului 2024, la iniţiativa deputaţilor PAS a fost votată modificarea articolului 43 din Legea insolvabilității, astfel încât circa 28.000 de cetățeni să poată obține mai rapid banii pentru procurarea biletelor de la compania Air Moldova.

Conform estimărilor prezentate de parlamentari, era vorba de 75.000 de bilete, în sumă de aproximativ 9 milioane de euro (circa 174 de milioane de lei).