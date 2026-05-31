Autoritățile vor efectua o inventariere a barajelor.

Acest fapt impune cetățenilor să studieze cu atenție riscurile încă din faza de construcție a locuințelor pentru a minimiza amenințările, iar autorităților centrale și locale – o politică clară pentru prevenirea pierderilor mari și a tragediilor.

O astfel de declarație a făcut președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Ea a precizat că inundațiile din localitățile raioanelor Călărași și Ungheni au fost cauzate, printre altele, și de starea barajelor aflate în administrarea unor companii private.

În acest context, Maia Sandu a declarat că Guvernul trebuie să efectueze o inventariere completă a acestor obiective.

„Și consider că Guvernul trebuie acum să facă o inventariere a situației, să verifice dacă sunt respectate regulile privind consolidarea acestor baraje și dacă s-au luat toate măsurile necesare pentru sporirea responsabilității companiilor private. Și, bineînțeles, acest lucru privește și barajele care aparțin întreprinderilor de stat”, a spus Sandu.

Ca măsuri pe termen lung, șefa statului a subliniat importanța plantării copacilor ca barieră naturală împotriva inundațiilor și temperaturilor extreme, precum și necesitatea consolidării în continuare a capacității Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a cărui activitate va fi tot mai solicitată.

„Schimbările climatice sunt deja aici, fenomenele naturale devin tot mai dure. Atât la nivel central, cât și local trebuie să avem o politică clară, reguli pe care să le respectăm cu toții pentru a evita tragedii și pierderi mari, precum cele pe care le-am văzut în această situație”, a precizat Sandu.

Reamintim că ploile torențiale din 22 și 23 mai au provocat două victime omenești, precum și inundații, întreruperi de curent electric, distrugeri ale infrastructurii și gospodăriilor.