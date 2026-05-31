Autoritățile vor efectua o inventariere a barajelor
Din cauza schimbărilor climatice, Republica Moldova se va confrunta tot mai des cu dezastre naturale similare celor recente inundații.
Acest fapt impune cetățenilor să studieze cu atenție riscurile încă din faza de construcție a locuințelor pentru a minimiza amenințările, iar autorităților centrale și locale – o politică clară pentru prevenirea pierderilor mari și a tragediilor, transmite logos-pres.md
O astfel de declarație a făcut președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Ea a precizat că inundațiile din localitățile raioanelor Călărași și Ungheni au fost cauzate, printre altele, și de starea barajelor aflate în administrarea unor companii private.
În acest context, Maia Sandu a declarat că Guvernul trebuie să efectueze o inventariere completă a acestor obiective.
„Și consider că Guvernul trebuie acum să facă o inventariere a situației, să verifice dacă sunt respectate regulile privind consolidarea acestor baraje și dacă s-au luat toate măsurile necesare pentru sporirea responsabilității companiilor private. Și, bineînțeles, acest lucru privește și barajele care aparțin întreprinderilor de stat”, a spus Sandu.
Ca măsuri pe termen lung, șefa statului a subliniat importanța plantării copacilor ca barieră naturală împotriva inundațiilor și temperaturilor extreme, precum și necesitatea consolidării în continuare a capacității Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a cărui activitate va fi tot mai solicitată.
„Schimbările climatice sunt deja aici, fenomenele naturale devin tot mai dure. Atât la nivel central, cât și local trebuie să avem o politică clară, reguli pe care să le respectăm cu toții pentru a evita tragedii și pierderi mari, precum cele pe care le-am văzut în această situație”, a precizat Sandu.
Reamintim că ploile torențiale din 22 și 23 mai au provocat două victime omenești, precum și inundații, întreruperi de curent electric, distrugeri ale infrastructurii și gospodăriilor.