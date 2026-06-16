Autoritățile trec de la debirocratizarea „mecanică” la cea „inteligentă”.

Vicepremierul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a explicat că noua abordare pune accent pe digitalizare și utilizarea inteligenței artificiale pentru a crește eficiența interacțiunii dintre stat și sectorul privat. Spre deosebire de inițiativele anterioare, cum ar fi „ghilotina” reglementărilor, eforturile actuale sunt de natură colaborativă și implică toate ministerele în procesul de aliniere a legislației naționale la normele UE și simplificarea procedurilor, scrie logos-pres.md.

„Acum ne aflăm într-o etapă complet diferită, când nu este vorba despre o reducere mecanică, ci una inteligentă. Trebuie să găsim soluții cu riscuri minime și costuri reduse atât pentru afaceri, cât și pentru stat. Vorbim despre reglementările secolului actual, unde digitalizarea, și în special inteligența artificială, ocupă un loc tot mai important și omniprezent, de aceea trebuie să corelăm toate inițiativele noastre cu acest fapt”, a declarat Osmochescu în cadrul dezbaterilor la IPN.

Potrivit vicepremierului, obiectivul ambițios pentru 2026 este de a asigura o economie pentru sectorul privat de aproximativ 5 miliarde de lei prin eliminarea barierelor administrative inutile.

Ca exemplu de succes este menționat Ministerul Mediului, care și-a revizuit legislația și sistemul de autorizare în conformitate cu standardele UE. Discuții similare sunt în curs cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Sincronizare cu privire spre viitor

Autoritățile recunosc că apar dificultăți atunci când unele instituții refuză să accepte schimbările fără argumente întemeiate, însă procesul este ajustat constant prin dialog.

„Mai mult, ne străduim să insuflăm organelor de stat abordările deja aplicate la nivelul Uniunii Europene, care a recunoscut excesul de reglementare de-a lungul multor decenii. Au fost elaborate pachete, așa-numitele „omnibusuri”, pentru a facilita activitatea mediului de afaceri: separat pentru digitalizare, separat pentru debirocratizarea relațiilor dintre UE și afaceri. De aceea, deja aliniem inițiativele noastre cu cele pregătite în Uniunea Europeană, ca să nu fim nevoiți să refacem munca peste un an sau doi, când vom deveni membri UE”, a concluzionat ministrul.