Autoritățile R. Moldova se pregătesc pentru sezonul rece în contextul crizei energetice globale.

Despre aceasta a anunțat șeful Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), Serghei Diaconu, după ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), convocată de președinta Maia Sandu în după-amiaza zilei de 26 mai, transmite radiomoldova.md.

Diaconu a precizat că întrunirea a avut loc în contextul riscurilor legate de evoluțiile de pe piețele energetice internaționale și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar discuțiile au vizat întregul complex energetic, inclusiv măsuri pentru creșterea rezilienței sistemului, securizarea infrastructurii critice și protejarea consumatorilor.

El a menționat că, în ciuda stabilității actuale, statul trebuie să se pregătească din timp pentru perioada de iarnă și pentru posibile scenarii de criză.

„Acum suntem într-o perioadă de stabilitate, dar trebuie să ne pregătim din timp pentru o perioadă mai complicată, mai dificilă - iarna. Și, în al doilea rând, criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Au fost luate anumite măsuri, urmează să mai întreprindem măsuri pentru că acest subiect nu dispare și, respectiv, autoritățile trebuie să-și intensifice acțiunile de securizare a sectorului energetic”, a declarat Diaconu.

În timpul ședinței CNS, au fost analizate și posibile scenarii de risc, inclusiv creșterea prețurilor la carburanți la nivel global, în cazul prelungirii crizelor internaționale.

„Dacă această criză va persista, în toată lumea se vor ridica prețurile și trebuie să fim pregătiți, trebuie să vedem ce măsuri pregătim noi ca să putem să-i ajutăm în special pe cei vulnerabili, persoanele din familiile vulnerabile și, de asemenea, ce putem noi să facem pentru sectorul real, pentru sectorul de producere, ca să putem, ca stat, să continuăm să activăm și să eliminăm impactul”, a afirmat Diaconu.

De menționat că situația de criză pe piețele mondiale s-a agravat pe fondul blocării Strâmtorii Ormuz — una dintre rutele cheie pentru transportul petrolului, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la petrol și combustibil.