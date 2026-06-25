theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
25 Iunie 2026, 08:38
3 483
Copiază linkul
Link copiat

Autoritățile propun anularea mecanismului capitalului stimulativ

Ministerul Finanțelor propune ca dispozițiile relevante din Legea privind societățile cu răspundere limitată (SRL), care reglementează aplicarea mecanismului de capital stimulativ, să fie declarate caduce.

Autoritățile propun anularea mecanismului capitalului stimulativ.
Autoritățile propun anularea mecanismului capitalului stimulativ.

Această propunere este inclusă în pachetul de măsuri privind politica fiscală – 2027, informează logos-press.md

Autorii explică inițiativa prin faptul că unii angajatori au început să folosească acest mecanism pentru optimizarea fiscală, mascând astfel salariile prin aceste plăți și reducând artificial fondul de salarii. Deși, conform legii, plățile din capitalul stimulativ pot fi efectuate o dată pe an.

Pentru a elimina posibilitatea utilizării capitalului stimulativ ca mecanism alternativ de plată a salariilor, se propune anularea completă a acestuia.

Se preconizează că propunerea, dacă va fi aprobată, va intra în vigoare la momentul publicării.

În prezent, legislația permite formarea capitalului stimulativ din profitul net al întreprinderii pentru a recompensa angajații în anumite condiții, sporindu-le interesul pentru activitatea eficientă a întreprinderii.

Conform legii, aceste plăți sunt impozitate similar dividendelor. Nu se aplică contribuții de asigurări sociale și medicale, iar cota impozitului pe venit este de 6%.

Totodată, este necesar să subliniem că capitalul stimulativ și programul Stock Option Plan sunt instrumente diferite, care se deosebesc atât prin reglementarea juridică, cât și prin regimul fiscal.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici