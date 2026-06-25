Autoritățile propun anularea mecanismului capitalului stimulativ.

Ministerul Finanțelor propune ca dispozițiile relevante din Legea privind societățile cu răspundere limitată (SRL), care reglementează aplicarea mecanismului de capital stimulativ, să fie declarate caduce.

Această propunere este inclusă în pachetul de măsuri privind politica fiscală – 2027, informează logos-press.md

Autorii explică inițiativa prin faptul că unii angajatori au început să folosească acest mecanism pentru optimizarea fiscală, mascând astfel salariile prin aceste plăți și reducând artificial fondul de salarii. Deși, conform legii, plățile din capitalul stimulativ pot fi efectuate o dată pe an.

Pentru a elimina posibilitatea utilizării capitalului stimulativ ca mecanism alternativ de plată a salariilor, se propune anularea completă a acestuia.

Se preconizează că propunerea, dacă va fi aprobată, va intra în vigoare la momentul publicării.

În prezent, legislația permite formarea capitalului stimulativ din profitul net al întreprinderii pentru a recompensa angajații în anumite condiții, sporindu-le interesul pentru activitatea eficientă a întreprinderii.

Conform legii, aceste plăți sunt impozitate similar dividendelor. Nu se aplică contribuții de asigurări sociale și medicale, iar cota impozitului pe venit este de 6%.

Totodată, este necesar să subliniem că capitalul stimulativ și programul Stock Option Plan sunt instrumente diferite, care se deosebesc atât prin reglementarea juridică, cât și prin regimul fiscal.