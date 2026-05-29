29 Mai 2026, 09:54
6 886
Copiază linkul
Link copiat
Autoritățile pregătesc o evaluare geologică a rezervelor de petrol din Văleni
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că în zăcămintele petroliere din Văleni se desfășoară cercetări geologice care ar trebui să arate dacă Moldova are potențial pentru exploatarea petrolului pentru necesitățile proprii.
Potrivit ministrului, înainte de începerea extracției este necesar să se efectueze o cercetare geologică amplă, care să ofere o imagine clară asupra rezervelor existente și perspectivelor de dezvoltare a zăcământului, transmite realitatea.md.
„Va fi necesar să atragem o companie de foraj, fie prin licitație, fie prin concurs investițional, iar apoi să începem dezvoltarea. Dar vreau să subliniez că, înainte de toate, trebuie să efectuăm o cercetare geologică completă și reală pentru a înțelege ce perspective există acolo”, a declarat Dorin Junghietu.
Ministrul a subliniat că atragerea companiilor de foraj și instalarea echipamentelor necesită investiții serioase, care trebuie să fie justificate economic.