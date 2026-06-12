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bani.md logobani
12 Iunie 2026, 14:34
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Autoritățile intenționează să majoreze pragul de aplicare a impozitului pe avere

Ministerul Finanțelor propune modificarea modului de aplicare a impozitului pe avere, una dintre cele mai importante schimbări incluse în pachetul de reforme fiscale pentru anul 2027.

Autoritățile intenționează să majoreze pragul de aplicare a impozitului pe avere.
Autoritățile intenționează să majoreze pragul de aplicare a impozitului pe avere.

Potrivit politicii fiscale, autoritățile intenționează să majoreze pragul de aplicare a impozitului pe avere de la aproximativ 200.000 de euro la 500.000 de euro. Totodată, taxa de 1% va fi aplicată doar asupra valorii care depășește acest prag, și nu asupra întregii valori a bunului, așa cum se întâmplă în prezent, transmite bani.md.

Ministerul Finanțelor susține că actualul sistem poate genera situații inechitabile și afectează proprietari care nu dețin neapărat averi foarte mari, în special în contextul majorării valorii de piață a imobilelor din ultimii ani.

Autoritățile afirmă că noul mecanism va concentra impozitarea asupra proprietăților cu adevărat valoroase și va reduce presiunea fiscală asupra proprietarilor de locuințe care se află aproape de actualul prag de impozitare.

Sursă
bani.md logobani
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