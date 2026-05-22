Autoritățile din Moldova vor evalua necesitatea menținerii facilităților fiscale.

Potrivit acesteia, este vorba despre un acord de cooperare și asistență tehnică, în cadrul căruia Moldova se angajează să revizuiască periodic facilitățile fiscale existente, relatează bani.md.

Potrivit deputatei, autoritățile și-au asumat prin memorandum o evaluare coordonată și planificată a facilităților fiscale pentru a asigura previzibilitate în politica fiscală. Belous a declarat că Moldova dispune de mai multe facilități fiscale care nu există în alte state, iar acestea trebuie reanalizate pentru a se stabili dacă mai sunt necesare sau dacă trebuie eliminate.

„Trebuie să reexaminăm și să concluzionăm necesitatea menținerii sau anulării acestora. Dacă trebuie anulate sau menținute, această poziție trebuie justificată”, a declarat deputata.

Victoria Belous a respins ideea că FMI ar impune anumite cote de TVA sau majorări fiscale. Potrivit acesteia, instituția internațională nu stabilește nivelul taxelor, ci solicită autorităților să argumenteze menținerea cotelor reduse sau a unor excepții fiscale.

„Ei nu stabilesc cote de 20% sau alte cote, dar ne solicită și ne acordă suport pentru a reexamina cotele TVA diminuate sau obiectele care nu sunt impozitate”, a afirmat deputata.

Totodată, Belous a comentat și problema restituirilor TVA și a menționat că statul are în prezent datorii de aproximativ 10 miliarde de lei. Ea a precizat că această datorie s-a acumulat în timp, încă din anii precedenți, și că Guvernul își dorește reducerea acesteia, însă procesul nu poate fi realizat imediat.

Potrivit deputatei, suma TVA restituită agenților economici crește anual, iar Guvernul a implementat mai multe mecanisme pentru accelerarea procesului de restituire a taxei.

Chișinăul a ajuns la o înțelegere cu FMI pentru un acord de trei ani, dar fară finanțare.