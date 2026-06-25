Autoritățile analizează majorarea taxei de drum pentru transportul de marfă.

Taxa rutieră pentru camioane în Moldova nu a fost majorată din 2014, deși cheltuielile pentru materiale, servicii și salarii au crescut semnificativ în ultimii 12 ani.

Creșterea acestei taxe este o condiție importantă pentru transferul unei părți a traficului de marfă de pe drumurile auto pe transportul feroviar, transmite logos-pres.md.

O astfel de declarație a făcut secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mîndra, în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe.

Potrivit oficialului, în prezent taxa rutieră pentru remorcă este de 1.500 de lei pe an, în timp ce în Uniunea Europeană nivelul minim ajunge la aproximativ 900 de euro. El a amintit că în perioada 2028-2034 este planificată o creștere treptată a taxei rutiere, pentru a o apropia de standardele europene.

Secretarul de stat a menționat că nivelul extrem de scăzut al plății pentru utilizarea drumurilor împiedică dezvoltarea transportului feroviar, care în prezent pierde în competiția cu transportul auto.

„Nu vedem modalități de a stimula transportatorii să aleagă calea ferată, când tarifele pentru utilizarea drumurilor auto rămân foarte, foarte scăzute”, a explicat Mîndra.

Oficialul a mai comunicat că Republica Moldova implementează în prezent Directiva Europeană privind transporturile combinate de marfă, care prevede, printre altele, mecanisme de stimulare a transporturilor pe calea ferată și prin porturi.

Paralel, autoritățile pregătesc reforme menite să liberalizeze piața feroviară, ceea ce va permite operatorilor din alte state să efectueze transporturi de marfă pe infrastructura Republicii Moldova.

În acest context, Guvernul mizează și pe dezvoltarea unor huburi logistice mari, inclusiv la Chișinău și Mărculești.