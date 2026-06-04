Automobilele s-ar putea scumpi din 2027: Autoritățile intenționează să introducă TVA la importul mașinilor.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8 de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță., transmite bani.md.

Potrivit ministrului, aplicarea TVA la importul mașinilor reprezintă un pas necesar pentru armonizarea legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene, unde importul automobilelor este deja supus acestei taxe.

„Regula trebuie să fie aceeași pentru toți și pentru toate. Nu văd motive să mai amânăm această măsură”, a declarat Gavriliță.

Șeful de la Finanțe a precizat că autoritățile au avut anterior rezerve privind administrarea taxei în cazul automobilelor second-hand, în special în ceea ce privește determinarea valorii reale a vehiculelor și a bazei de calcul pentru TVA. Totuși, el susține că aceste probleme pot fi soluționate.

În același timp, ministrul a dat asigurări că introducerea TVA nu va fi însoțită de menținerea actualului nivel al accizelor. Potrivit acestuia, accizele vor fi reduse pentru a evita dubla taxare a automobilelor.

„Nu are sens să aplicăm și TVA, și accize mari în același timp”, a explicat Gavriliță.

Oficialul a precizat că statul ar putea păstra anumite accize pentru automobilele mai vechi, echipate cu motoare pe benzină sau motorină, pentru a nu încuraja importul vehiculelor poluante. În schimb, pentru automobilele electrice este posibil să fie aplicat doar TVA.

Ministrul Finanțelor a subliniat că politica fiscală trebuie să susțină obiectivele de mediu și să contribuie la reducerea poluării.

„Nu trebuie să ajungem în situația în care stimulăm importul mașinilor vechi pe benzină și motorină. Trebuie să contribuim la un aer mai curat, iar politica fiscală trebuie să susțină acest obiectiv”, a menționat Gavriliță.