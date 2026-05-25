theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
mold-street.com logomold-street
25 Mai 2026, 07:45
1
Copiază linkul
Link copiat

Austria a devenit cel mai mare investitor în Moldova în ultimii cinci ani

Datele Băncii Naționale a Moldovei arată că în ultimii cinci ani Austria a devenit cel mai mare investitor în Republica Moldova, ca volum de capital nou adus. Despre aceasta informează Agenția de Investiții.

Austria a devenit cel mai mare investitor în Moldova în ultimii cinci ani.
Austria a devenit cel mai mare investitor în Moldova în ultimii cinci ani.

Potrivit InvestMoldova, în această perioadă volumul capitalului austriac a crescut de peste patru ori și a ajuns la 213 milioane de dolari până la sfârșitul anului 2024, scrie mold-street.com.

De fapt, fiecare al cincilea dolar din capitalul propriu nou intrat în economia Moldovei în această perioadă a revenit Austriei — adică 22,2%. Agenția a precizat aceste date într-un comunicat de presă, dedicat extinderii activității grupului austriac TÜV Austria în Republica Moldova.

Grupul austriac, specializat în testare, inspecție, certificare, audit, securitate cibernetică, protecția datelor, instruire și consultanță tehnică, și-a deschis reprezentanța în Moldova.

„Prezența TÜV Austria în Republica Moldova este importantă nu doar din punct de vedere al volumului investițiilor, ci mai ales prin tipul de valoare pe care compania o aduce economiei. Este vorba despre standarde, încredere și expertiză tehnică necesare pentru alinierea companiilor locale la cerințele piețelor internaționale”, a declarat Mihail Burunciuc, director adjunct al Agenției de Investiții.

De asemenea, menționăm că anul trecut grupul austriac Vienna Insurance Group a achiziționat compania Moldasig, care este una dintre cele mai mari companii de asigurări din Republica Moldova.

Sursă
mold-street.com logomold-street
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici