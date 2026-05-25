Austria a devenit cel mai mare investitor în Moldova în ultimii cinci ani.

Potrivit InvestMoldova, în această perioadă volumul capitalului austriac a crescut de peste patru ori și a ajuns la 213 milioane de dolari până la sfârșitul anului 2024, scrie mold-street.com.

De fapt, fiecare al cincilea dolar din capitalul propriu nou intrat în economia Moldovei în această perioadă a revenit Austriei — adică 22,2%. Agenția a precizat aceste date într-un comunicat de presă, dedicat extinderii activității grupului austriac TÜV Austria în Republica Moldova.

Grupul austriac, specializat în testare, inspecție, certificare, audit, securitate cibernetică, protecția datelor, instruire și consultanță tehnică, și-a deschis reprezentanța în Moldova.

„Prezența TÜV Austria în Republica Moldova este importantă nu doar din punct de vedere al volumului investițiilor, ci mai ales prin tipul de valoare pe care compania o aduce economiei. Este vorba despre standarde, încredere și expertiză tehnică necesare pentru alinierea companiilor locale la cerințele piețelor internaționale”, a declarat Mihail Burunciuc, director adjunct al Agenției de Investiții.

De asemenea, menționăm că anul trecut grupul austriac Vienna Insurance Group a achiziționat compania Moldasig, care este una dintre cele mai mari companii de asigurări din Republica Moldova.