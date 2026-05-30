Au fost aprobate noile tarife pentru cursele interraionale de pasageri.

Decizia a fost luată în baza prevederilor Codului transporturilor rutiere și a Metodologiei de calculare a tarifelor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 698 din 15 octombrie 2025. Noile valori au fost stabilite printr-un ordin emis de ANTA, transmite noi.md.

Potrivit documentului, tariful-plafon pentru serviciile regulate de transport rutier în trafic interraional a fost stabilit la 0,89 lei pentru fiecare kilometru parcurs de un pasager.

Acesta reprezintă valoarea maximă utilizată la calcularea costului călătoriilor pe rutele interraionale.

ANTA precizează că noile componente tarifare urmează să fie aplicate de operatorii care prestează servicii regulate de transport de persoane.

Măsura face parte din procesul de actualizare a mecanismului de stabilire a tarifelor în domeniul transportului rutier. Ordinul a intrat în vigoare la 29 mai 2026, odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.